晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周杰倫同框昆凌 欣賞溫布頓男單決賽甜爆

周董和昆凌現身本屆溫布頓男單決賽，席間被拍到她狂喝飲料。（翻攝自溫布頓官網）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2024年溫布頓網賽男單決賽，台北時間14日晚間9時由24座大滿貫冠軍得主喬科維奇（Novak Djokovic）對決西班牙新生代好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），2人相隔1年再度在溫網男單冠軍賽碰頭，歷經2小時又27分鐘大戰，最終艾卡拉茲以6：2、6：2、7：6（4）直落三擊敗喬帥，其實，「周董」周杰倫和老婆昆凌人也正在英國倫敦，而且昨晚就在欣賞這場眾所矚目的男單大戰。

夫妻倆現身溫布頓男單決賽，散發巨星風采。（翻攝自溫布頓官網）

艾卡拉茲以直落三逼退前球王喬科維奇。（美聯社）

據悉，周董近年也迷上打網球，昨晚被溫網官網公開和老婆昆凌一起現身球場，夫妻倆正在專心欣賞這場男單決賽。根據官網曝光照片，周董身穿著白色針織衫，坐在觀眾席還忍不住喝飲料，讓歌迷直呼：「也太可愛！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
你可能還想看 more
今日熱門
載入中