周杰倫同框昆凌 欣賞溫布頓男單決賽甜爆

周董和昆凌現身本屆溫布頓男單決賽，席間被拍到她狂喝飲料。（翻攝自溫布頓官網）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2024年溫布頓網賽男單決賽，台北時間14日晚間9時由24座大滿貫冠軍得主喬科維奇（Novak Djokovic）對決西班牙新生代好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），2人相隔1年再度在溫網男單冠軍賽碰頭，歷經2小時又27分鐘大戰，最終艾卡拉茲以6：2、6：2、7：6（4）直落三擊敗喬帥，其實，「周董」周杰倫和老婆昆凌人也正在英國倫敦，而且昨晚就在欣賞這場眾所矚目的男單大戰。

夫妻倆現身溫布頓男單決賽，散發巨星風采。（翻攝自溫布頓官網）

艾卡拉茲以直落三逼退前球王喬科維奇。（美聯社）

據悉，周董近年也迷上打網球，昨晚被溫網官網公開和老婆昆凌一起現身球場，夫妻倆正在專心欣賞這場男單決賽。根據官網曝光照片，周董身穿著白色針織衫，坐在觀眾席還忍不住喝飲料，讓歌迷直呼：「也太可愛！」

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