大牙淚控黑人性騷 事隔1年驚傳仍在服藥

4月初，大牙出席現代女基金會「Stand By You 相信傾聽．陪伴前行」記者會，擔任性暴力預防倡議大使。（資料照，記者胡舜翔攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「大牙」周宜霈去年6月控訴昔日被「黑人」陳建州性騷擾，慘被黑人求償1000萬，壓力爆大，今年4月出席活動更自曝罹患重度憂鬱症，哽咽訴說心境：「我當時一直在想要是訴訟輸了怎辦？我要賠償，還要被冤枉我在說謊。」甚至冒出輕生念頭。

相關新聞：北市幼兒園爆「狼師性侵女童」！ 大牙痛心：盼司法嚴懲惡人

請繼續往下閱讀...

據了解，大牙被診斷重度憂鬱症，整個人瘦到僅剩48公斤，身旁友人看了都非常不捨，娛樂圈不少人也紛紛送暖關心，儘管淚控被黑人性騷擾已事隔1年，不過大牙仍未走出陰影，仍要天天固定服用鎮定類藥物，目前只希望先朝減量目標邁進。

相關新聞：大牙別做傻事！ 遭黑人提告罹重度憂鬱 娛樂圈送暖

淚曝遭黑人性騷後，大牙特別感謝「微風女神」郭源元發文力挺，讓她深信自己做的是正確的事，此外，她也感謝「陶子」陶晶瑩，永遠記得事件爆發，陶子致電關心還說有甚麼需要可以跟她說，這讓大牙銘記在心。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法