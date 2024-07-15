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娛樂 最新消息

林國基從養豬戶到時尚大師 最新身分曝光

林國基曾是知名服裝設計師，近來對人生有了不同體悟。（翻攝自林國基臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕知名服裝設計師林國基曾替大咖藝人「Jolin」蔡依林、林志玲、「小S」徐熙娣做過造型，更代表台灣在上海世博舉辦服裝秀，不過讓人意想不到的是，林國基早年是養豬戶、雞販、汽車黑手，更曾接生過小豬，還幫小豬CPR，深怕小豬死掉沒錢。

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近來林國基絢爛歸於平淡，經常在臉書同框鄉野綠樹，今（15）日一早更大聊鄉下村民有種親切感，他沒再高談時尚穿著，而是述說大夥兒一起圍起來幫忙「背桃豆」（台語，意指剝花生殼的意思）。

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林國基曾是知名服裝設計師。（翻攝自林國基臉書）

林國基也透露最近的生活和心情五味雜陳，但發現一個非常棒的治療不好心情方法，「那就是在文旦樹下安靜的欣賞果實，聞柚香！」他發現單株果樹可以長出一百多粒的文旦，而且粒粒肥美，真的很療癒！

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沒有討論時尚美妝，林國基現在會改說「時尚園區」，透露園區多種果樹幾乎都在這個時期成長，果樹上生出果實的有柿子、橄欖、人心果、樹蕃茄、芭樂、木瓜、香蕉、咖啡豆。

林國基很專業地說，可以想像今年園子的下半年將會是百果齊發的訊息，他更發現，自己愈來愈是個稱職的時尚農夫了。

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