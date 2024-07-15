《淚之女王》雙金吞敗！《善宰》「率善CP」奪男女人氣王

〔記者鍾志均／綜合報導〕2024首爾電視劇大賞「亞洲明星賞」由全球網友投票產生，自6月15日起至昨（14）投票截止，《淚之女王》「雙金」金秀賢、金智媛最終不敵冠軍《背著善宰跑》邊佑錫、金惠奫「率善CP」，網上卻有兩邊粉絲隔空互罵，讓應援偶像的美事淪為口水戰。

「雙金」（左）金秀賢和金智媛人氣最終敗給《善宰》邊佑錫、金惠奫。（Netflix、愛奇藝國際站提供）

「亞洲明星賞」自6月開放投票以來，金秀賢和金智媛以及邊佑錫、金惠奫的票數一直呈現膠著，人氣其實不分上下，加上《淚之女王》、《背著善宰跑》都是上半年夯劇，誰輸誰贏都是伯仲之間。

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邊佑錫奪下男星人氣冠軍。（翻攝自IDOL CHAMP）

男女星分開投票，其中男星方面，金秀賢原先在投票初期略勝一籌，但最後以48%投票率輸給邊佑錫的49.4%，三至五名分別是車銀優、蔡鍾協和李俊昊。

金惠奫略勝第二名的金智媛。（翻攝自IDOL CHAMP）

女星部分，金惠奫以50.9%得票率略勝金智媛的48.3%，確定拿下人氣女演員獎，三至五名為高允貞、潤娥、朴恩斌。

今年該獎透過「IDOL CHAMP」進行投票，卻有韓媒報導，發現投票造假的情形，清除7000多組「假帳號」；加上有粉絲疑似造謠金惠奫「親自拉票」，還爆出邊佑錫保鑣耍大牌，影響投票等，「雙金」和「率善」粉絲各擁其主。

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