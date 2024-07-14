楊麗音雜念多「做1事」回歸本位！ 陳瑋薇「兇尪」認了：要靜一下

〔記者傅茗渝／台北報導〕「正念」在現代社會中慢慢崛起，慈濟人文志業中心特別舉辦「常不輕．正念一日體驗」媒體口碑場，邀請媒體人蕭彤雯、楊月娥、親職作家尚瑞君、藝人楊麗音、陳瑋薇等，參加正念技巧體驗、頌缽音療紓壓、正念飲食及常不輕心法的課程。

楊麗音體驗正念消除雜念。（大愛提供）

楊麗音坦言忙拍八點檔經常要消化劇本，沒有辦法專心的做一件事情，「我們甚至在睡覺的時候還要背劇本」導致她雜念紛飛，很需要正念吧幫忙回到本位。她上完課後難忘靳秀麗老師所說「「你要時時刻刻的覺察自己，而且是不帶評判的」，她試著練習「正念呼吸」時就把每個念頭分類到不同的抽屜裡，重新整理自己，心平靜之後，才能嚐到生活中的滋味。她還透露會在家亂敲缽，上頌缽課時最有趣的是陳茉莉老師帶著掃描身體時，掃到最小的腳指頭時她就睡覺了「頌缽的所有過程，我就是非常舒服的睡了一覺」。

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陳瑋薇對家人說話直，忍了脾氣要改。（大愛提供）

陳瑋薇上了體驗課覺得「又被洗滌了靈魂的感覺」，她表示面對工作很常偽裝自己，回到家卻對親人有話直說，對先生說了難聽得話，她不禁自省「當我有直接性的話語想說出來的時候，要靜一下」她透露因公婆到家裡住，先生覺得給公婆睡的床要重新擺設，但陳瑋薇想到的是要大動作的挪動，覺得先生工作很累沒有好好休息，不要再多做挪動，心想「爸媽根本不會在意，我們要挪動只是為了好看，爸媽可以有一張床舒服的好好休息就好了」但是當下陳瑋薇回應「根本不用這樣好不好。」

老師敲缽後，陳瑋薇誠實的說「老師，我只有感覺到腰部（能量），是不是要傳到頭上」，老師小小聲的在耳邊跟她說「妳等一下來找我，我再幫妳試試」，陳瑋薇也小聲的跟老師說「老師，我最近心裡有很多雜念，這兩周處理很多公事跟家務事，是不是因為這樣」。活動一結束，陳茉莉老師先是眼眶泛紅的先跟她分享大家一起促成體驗課的感動，然後就說「來，妳告訴我，妳最近發生什麼事」讓陳瑋薇覺得好溫暖。

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