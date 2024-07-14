陳沂大讚鳳梨入珠：19.5果然很巨 是否合體SWAG回應：再等等

陳沂（右）看了鳳梨的入珠照後力邀他上SWAG。（本報合成圖，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸日前又跑去「入珠」，今（14）公開與陳沂對話，鳳梨透露：「今天凌晨三斤可能看到我文章，三更半夜一直跑來用激將法盧我」，鳳梨也傳了「玉蜀黍（入珠照）」給陳沂看，並說：你應該是除了我老婆以外第一個看到的異性。陳沂看完「玉蜀黍」的照片也瘋狂開心表示：「頭看起來也很巨」、「吳姓商人童叟無欺」。

鳳梨（右）日前去入珠。（翻攝自臉書）

鳳梨除了傳「玉蜀黍」照片給陳沂之外，也表示：「這傢伙看到終於相信了，不然都以為我整天在網上亂說…」。其實在兩人對話的時候，鳳梨傳送了入珠照給陳沂看之後便快速回收，但陳沂回覆：「我看到一堆繃帶欸」、「完全沒看到珠在哪」、「根本木乃伊狀態好嗎」，還要鳳梨拍出對比照。但換張照片之後，陳沂整個大佩服，表示：「比我想像中的fashion」、「頭看起來也很巨」還稱讚鳳梨「沒在唬爛」。

陳沂除了看到鳳梨的「玉蜀黍」外，還熱情邀約他上SWAG合體，還問：「你會願意來SWAG聊入珠嗎？」鳳梨認為又沒什麼特別，陳沂又捧他說：「你（鳳梨）是他們心目中超重量級嘉賓」鳳梨則說自己很久沒露面了。對於此事SWAG表示：「我們很歡迎鳳梨來SWAG和陳沂合體直播，後續若有確切時間會再公告給大家。」

鳳梨公開的對話。（翻攝自臉書）

鳳梨公開的對話。（翻攝自臉書）

鳳梨公開的對話。（翻攝自臉書）

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