張雅琴主持首屆哥大論壇 重逢漢學專家恩師黎安友

首屆「哥倫比亞論壇」，張雅琴（右）很開心見到老師、漢學專家黎安友。（張雅琴提供）

〔記者林南谷／台北報導〕美國哥倫比亞大學東亞研究所（WEAI）與台灣哥大校友會昨（13）日舉行首屆「哥倫比亞論壇」，邀請孔邁隆（Myron Cohen）、黎安友（Andrew Nathan）及其他校友針對文化認同、民主、科技與人工智慧（AI）革命進行對談，特別的是，這場論壇由電視圈鼎鼎大名的女戰神、年代新聞台《年代晚報》當家主播張雅琴擔任主持人。

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整場論壇以全英文進行，張雅琴（右一）說，很多國際媒體都前來採訪。（張雅琴提供）

張雅琴擔任首屆「哥倫比亞論壇」主持人，其中一個原因是她畢業於哥大國際關係研究所，還有她優異外語能力以及貴為台灣電視新聞主播圈第一把交椅，她說：「整場論壇以全英文進行，很多國際媒體都來採訪，更見到老師、漢學專家黎安友，非常開心。」

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會中，黎安友不認為中國已準備好攻打台灣，也無法在不摧毀台灣晶片產業情況下贏得戰爭，他亦提及台灣對美國、歐洲、日本和各方的戰略重要性增加，北大西洋公約組織（北約，NATO）也表明印太地區穩定是其安全利益。

張雅琴（紅衣者）昨擔任首屆「哥倫比亞論壇」主持人。（張雅琴提供）

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此外，黎安友更表示中國尚未準備好出兵台灣，主持人張雅琴則補充為何總經賴清德到立法院報告有爭議，「因為台灣是總統制，即問即答可能違憲，所以現在正在釋憲中。」

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