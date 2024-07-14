晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張雅琴主持首屆哥大論壇 重逢漢學專家恩師黎安友

首屆「哥倫比亞論壇」，張雅琴（右）很開心見到老師、漢學專家黎安友。（張雅琴提供）

〔記者林南谷／台北報導〕美國哥倫比亞大學東亞研究所（WEAI）與台灣哥大校友會昨（13）日舉行首屆「哥倫比亞論壇」，邀請孔邁隆（Myron Cohen）、黎安友（Andrew Nathan）及其他校友針對文化認同、民主、科技與人工智慧（AI）革命進行對談，特別的是，這場論壇由電視圈鼎鼎大名的女戰神、年代新聞台《年代晚報》當家主播張雅琴擔任主持人。

相關新聞：張雅琴專訪法國在台協會主任龍燁 他喜歡台灣最愛芒果冰

整場論壇以全英文進行，張雅琴（右一）說，很多國際媒體都前來採訪。（張雅琴提供）

張雅琴擔任首屆「哥倫比亞論壇」主持人，其中一個原因是她畢業於哥大國際關係研究所，還有她優異外語能力以及貴為台灣電視新聞主播圈第一把交椅，她說：「整場論壇以全英文進行，很多國際媒體都來採訪，更見到老師、漢學專家黎安友，非常開心。」

相關新聞：參加第16任總統副總統就職典禮 張雅琴實踐夢想

會中，黎安友不認為中國已準備好攻打台灣，也無法在不摧毀台灣晶片產業情況下贏得戰爭，他亦提及台灣對美國、歐洲、日本和各方的戰略重要性增加，北大西洋公約組織（北約，NATO）也表明印太地區穩定是其安全利益。

張雅琴（紅衣者）昨擔任首屆「哥倫比亞論壇」主持人。（張雅琴提供）

相關新聞：女戰神張雅琴1周沒播新聞  跑影展被憂改行拍電影

此外，黎安友更表示中國尚未準備好出兵台灣，主持人張雅琴則補充為何總經賴清德到立法院報告有爭議，「因為台灣是總統制，即問即答可能違憲，所以現在正在釋憲中。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中