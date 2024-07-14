林依晨為「李大仁」分手圈外男友 喊話：不能委屈自己

〔記者李紹綾／台北報導〕林依晨產後復出，接拍影集《不夠善良的我們》，今年4月播出後，造成迴響，她近來接受雜誌訪問，暢聊每個階段的心路歷程，透露拍攝《我可能不會愛你》時，有交往的對象，但戀情最後無寂而終。

林依晨演出《不夠善良的我們》收到許多迴響。（周子娛樂提供）

林依晨表示，最早單純覺得作為演員只是參與說故事的人，慢慢地就會發現其實選擇的每一個角色，會成為自己的一部分。對於演活這麼多經典角色，都深入人心，她說：「我的戲劇能讓很多人找到他們的志向或者更理解一些少數族群的處境，觸發很多人對他所做生命選擇的反思，我覺得很棒。」

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演員一直是林依晨最熱愛的工作，演出的各個角色也都深入人心，回憶起當年《惡作劇之吻》舉辦見面會時，有非常多粉絲無論是當面還是寫信，說他們受湘琴這個角色影響，後來都成為護理人員，且還穿著護士服到見面會現場，大喊：「湘琴，我現在是你同事了。」甚至也有護理長來表示，又提醒了她們當初選擇這個工作的初衷。林依晨說：「不分劇種、故事好聽、角色塑造鮮活，都會有這樣的影響，我的戲劇能讓很多人找到他們的志向，或者更理解一些少數族群的處境，觸發很多人對他所做生命選擇的反思，我覺得很棒。」

林依晨演出《不夠善良的我們》收到許多迴響。（周子娛樂提供）

聊到林依晨的經典角色，不得不提《我可能不會愛你》裡的「程又青」。林依晨表示，「當時編劇徐譽庭不太認為我能勝任，不過導演瞿友寧太瞭解我了，他知道我有那一面，經紀人也因劇本極佳而力推，那時我也覺得自己能演這樣的角色。」接到《我可能不會愛你》劇本的時候，「我正好在談戀愛，因為拍戲沒有時間陪男友，一直在吵架，他不太能理解我的工作，最後導致分手收場。」林依晨說：「當時我最感謝的就是李大仁這個角色，他告訴程又青的每一句話，其實都在告訴我自己，一個女生在事業和情感當中絕對不能委屈自己。」

林依晨陸續有新作品推出，包括影集《同棲散策》、電影《深度安靜》及《失明》。

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