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娛樂 最新消息

港星文頌男罹罕癌 29歲璀爛人生落幕

港星文頌男罹罕見癌症「尤文氏肉瘤」。（翻攝自文頌男IG）

〔記者林南谷／綜合報導〕29歲香港藝人文頌男罹罕見癌症「尤文氏肉瘤」，自去年10月起消失螢光幕前，全面停工治療，13日晚間突淚吐「很抱歉，要跟大家說一件很沉重的事，當大家看到這篇文章時，我已經離開人世了！」

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文頌男主持《不正常愛情研究所》擄獲不少死忠粉絲，昨他發文透露上個月22日因下半身癱瘓、完全沒知覺住院，病情越來越差，自知來日無多，才提前寫好這篇告別文。

他在文中感謝人生最後一段路有親人及各界朋友的支持與關心，「我感到無比幸運與感激。」

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文頌男生前曾在YT頻道「閃芒」演出，「閃芒」IG昨也貼出訃聞哀悼，透露他不幸在13日下午病逝，「文頌男的離世是我們團隊的一大損失，也讓無數喜愛他的粉絲感到深切哀痛。我們將永遠懷念他，感謝他在我們生命中留下的無數美好回憶和歡樂時光。」據悉，文頌男後事一切從簡，不會安排公開喪禮。

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