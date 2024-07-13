小禎離婚5年！大方同框前夫李進良 「昔日怨偶」冰釋前嫌

小禎與李進良離婚5年，兩人近日再度同框。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小禎」胡盈禎2019年和整形外科醫師李進良簽字離婚，結束長達12年的婚姻，期間抓到對方偷吃16次，讓她數度傷心潰堤，不過兩人並未自此交惡。離婚5年，小禎近日再同框李進良，昔日怨偶如今冰釋前嫌，令粉絲們都替她感到開心。

小禎今（13日）在臉書上釋出影片，可見她赴前夫李進良的診所做醫美，當李進良以諧音介紹新儀器的名字時，小禎聽完更冷笑回：「昨天失眠整晚在想這個？」兩人相視而笑，感情仍相當友好，有粉絲則欣慰表示：「不錯啦，還是好朋友！」

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此外，小禎7月即將陪女兒去歐洲遊學1個月，這次費用更會請前夫李進良出資，「過去女兒遊學費用都是我出，讓他出一次啦，光機票就10幾萬了，那我的機票會自己出」，估計總花費至少50萬。

事實上，小禎和李進良剛離婚時曾一度鬧僵，但很快就恢復友好關係，儘管離婚至今已5年之久，她仍經常到前夫的診所做醫美，先前還曾在網路上直率表示：「反正院長（李進良）也不敢收我的錢！」但她也不吝於替前夫的診所宣傳。

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