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娛樂 最新消息

眼球中央電視台是否回歸？ 視網膜發布影片解答了

視網膜（右）與愛犬柚子。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTube頻道《眼球中央電視台》由網紅視網膜、眼肉芽一起主持，主要內容為評論新聞時事，但去年5月無預警宣布停更，讓許多粉絲覺得惋惜。昨日，視網膜在社群上發布影片，回應前段時間讓許多粉絲好奇的疑似回歸照片，表示：「我就是回來了。」

相關新聞：視網膜合體柚子「坐主播台」 網驚：眼球中央電視台回來了？

YouTube頻道《眼球中央電視台》去年5月宣布停更，讓許多粉絲相當惋惜。9日視網膜在社群發布與愛犬「柚子」重回主播台的合照，讓許多網友猜測是否將要回歸，但當時視網膜對於《眼球中央電視台》是否要復更，卻隻字未提。

視網膜正式宣布回歸。（翻攝自IG）

昨（12）日，視網膜正式發表聲明，在IG上發布影片，原本想向觀眾報告1年以來的心路歷程，話鋒一轉卻直言：「算了我懶得講，反正我就是回來了。」他後續也在留言區聲明，「播報系列在這裡正式開始了，之後繼續帶大家看笑話。突然又回到2017年自力更生時的感覺，一切都好好玩。」正式宣布回歸。

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