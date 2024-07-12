譙爆江坤俊！再轟護理師「小三」 律師李怡貞遭嗆反擊

律師李怡貞（右）連日針對江坤俊事件提出看法。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕外科名醫江坤俊專業又愛家的優質形象深植人心，如今卻爆出婚內出軌護理師、涉性騷擾昔日搭擋主持《健康2.0》的TVBS主播鄭凱云，他雖二度發聲明澄清，仍難以止血。知名律師李怡貞連日在粉專談及江坤俊事件開轟，更在節目上點名該護理師就是「小三」，沒想到卻遭網友嗆管太多，她也忍無可忍提出自己的觀點反擊。

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李怡貞日前受邀上節目《震震有詞》，透露錄影工作人員擔心會惹上麻煩，因此被提醒別說護理師是小三，不過她直接對著攝影機直言：「我現在就直接講她就是小三，因為她直接跟那個醫生去過夜，在法律上已經逾越一般正常男女社交分際的往來，有九成的機會被認定侵害別人的配偶權、逾越一般正常男女交際往來，所以就會被定義成我們所謂社會上的小三。」

節目播出後，李怡貞坦言自己被網友酸：「別人家的家務事，妳這個外人管那麼多幹嘛？」李怡貞也不甘示弱回擊：「嗯……還真的很抱歉，我就家事律師不然是要怎樣？」她更在留言區以自己的觀點回嗆網友：「『只是拍到過個夜而已，也敢叫人家小三喔？』只是過個夜而已...嗯...對，我就管她叫小三，歡迎提告。」

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