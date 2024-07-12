晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

譙爆江坤俊！再轟護理師「小三」 律師李怡貞遭嗆反擊

律師李怡貞（右）連日針對江坤俊事件提出看法。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕外科名醫江坤俊專業又愛家的優質形象深植人心，如今卻爆出婚內出軌護理師、涉性騷擾昔日搭擋主持《健康2.0》的TVBS主播鄭凱云，他雖二度發聲明澄清，仍難以止血。知名律師李怡貞連日在粉專談及江坤俊事件開轟，更在節目上點名該護理師就是「小三」，沒想到卻遭網友嗆管太多，她也忍無可忍提出自己的觀點反擊。

相關新聞：江坤俊聲明爆漏洞？ 律師怒轟「把性平會調查結果攤開」

相關新聞：被傳是「江坤俊小三」！律師李怡貞不屑：我沒吃這麼差

李怡貞日前受邀上節目《震震有詞》，透露錄影工作人員擔心會惹上麻煩，因此被提醒別說護理師是小三，不過她直接對著攝影機直言：「我現在就直接講她就是小三，因為她直接跟那個醫生去過夜，在法律上已經逾越一般正常男女社交分際的往來，有九成的機會被認定侵害別人的配偶權、逾越一般正常男女交際往來，所以就會被定義成我們所謂社會上的小三。」

節目播出後，李怡貞坦言自己被網友酸：「別人家的家務事，妳這個外人管那麼多幹嘛？」李怡貞也不甘示弱回擊：「嗯……還真的很抱歉，我就家事律師不然是要怎樣？」她更在留言區以自己的觀點回嗆網友：「『只是拍到過個夜而已，也敢叫人家小三喔？』只是過個夜而已...嗯...對，我就管她叫小三，歡迎提告。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中