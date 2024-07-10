江坤俊捲桃色風暴誰是幕後出手者？ 「他」4個月前早下通牒

名醫江坤俊人設大翻車，連日登上版面。（翻攝自江坤俊臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕螢幕前維持暖男形象的名醫江坤俊，最近捲入桃色風暴，先是被爆與護理師過從甚密，後來又遭爆對同台搭檔鄭凱云性騷，人設大翻車。對此，有媒體揭露整件事會被揭露，疑似是江坤俊得罪了廠商，才被鎖定偷拍。

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《三立新聞網》報導，有知情人士爆料江坤俊進入T台經紀部、接下健康節目後，身價水漲船高，而他代言相當多保健食品，自己還自創品牌，然而這些產品中與先前代言的性質重複，因此讓某廠商大為震怒，因而出手讓他被鎖定偷拍，據傳他一連被偷拍17天，真相才浮出水面。

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昨（9）日電視台發聲明表示，江坤俊已自請離職節目，他也在臉書上發表貼文寫下，這段時間的紛紛擾擾佔用了太多社會資源，本想儘快讓事情落幕，還給家人們和大家一個安靜的空間，但認為他的沉默好像助長了很多不實的指控，「今天在這裡我通知大家一聲，我會先暫停演藝圈的工作，醫院的事情會先只留臨床工作，不會影響病人的權益。」

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