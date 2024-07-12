孫生再發聲！曝去旅館「2親密行為」 直 言：你不舒服我會道歉

孫生近期遭指控性騷。（Up直播提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「反骨男孩」中的成員孫生，被爆私生活豐富，過去不僅有傳言說「百人斬」，近期被一名女網友踢爆性騷擾，指被「拍臀部」，頻頻性暗示。而孫生今（12）日在社群向女方道歉了。

相關新聞：孫生遭控性騷！回擊「還跟我去愛愛」 酷炫不意外：建議提告

請繼續往下閱讀...

孫生昨日在網紅峰哥留言區回應後，今（12）日再度發文澄清：「我是一個愛愛要雙方都要開心的人！愛愛雙方都要到天堂，這是一場雙方的互動，其中一方不爽不要就不成立，就像喝酒，我永遠不要讓妳喝醉。」強調女網友友人和自己去旅館性行為，意識是清醒的。



孫生稍早回應事件來龍去脈，並向女網友再度道歉。（翻攝自IG）

孫生後續透露，與女網友友人，去旅館路上就開始舌吻、牽手。後來和女生確定，「妳朋友如果不舒服，我可以跟她道歉說對不起。」但當時女生回說：「好啦，沒事了啦！」所以孫生才未將此事放在心中，文章最後向女網友道歉：「我知道妳不舒服，我一定跟妳說道歉。」解釋了自己沒有在第一時間回應的來龍去脈。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法