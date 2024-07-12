美依禮芽回來了！GARNiDELiA來台慶10週年 《極樂淨土》列最愛TOP 5

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本團體GARNiDELiA迎來10週年，即將展開「GARNiDELiA 10th anniversary stellacage tour 2024 -Link The World」的巡迴演唱會，台北場將在9月29日於新莊Zepp New Taipe舉辦。

GARNiDELiA由MARiA（美依禮芽，右）與鍵盤手toku（阿部尚德）組成。（好玩國際文化提供）

GARNiDELiA由MARiA（美依禮芽）與鍵盤手toku（阿部尚德）組成，他們10週年的慶祝巡迴演唱會，將是他們有史以來巡迴最多站的演唱會，預計約巡迴5個月，總計將有近30場的演出。GARNiDELiA表示，這10年來最難忘的回憶其實都在每次的巡演當中，所以這次10週年的巡迴演出，他們非常的期待，一定也會準備特別的演出呈現給所有歌迷。

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GARNiDELiA來台慶10週年，9月在新莊開唱。（好玩國際文化提供）

10年以來，GARNiDELiA的歌曲作品有百首以上，問他們最能代表GARNiDELiA的歌曲TOP 5時，兩人都覺得好難取捨，但還是推薦出經典及自己也相當喜愛的《MIRAI》、出道曲《ambiguous》、《極樂淨土》、《幻愛遊戯》及新專輯裡的《フィクション》（Fiction），希望新舊歌迷都能多聽一下更認識他們。

現在正是炎炎夏日，GARNiDELiA也有很多歌迷應該是在放暑假或者正在進行夏季旅遊等。GARNiDELiA玩笑的表示，夏天真的太熱了，外面也沒有冷氣，所以最好的消暑辦法可能就是「不要出門」，這次巡迴演唱會也會到很多炎熱的地方，GARNiDELiA向歌迷們喊話一起注意身體狀況及健康，大家一定要健康開心的來享受演唱會。

GARNiDELiA也推薦了適合夏天聽的歌曲，例如《ONE》、《蒼天》、《COLOR》，有祭典感的《響喜亂舞》、《謳歌爛漫》及《紫苑》。推薦這麼多歌，GARNiDELiA建議來觀賞演唱會前，可以先上網看看以往LIVE演出的片段，因為歌迷的應援口號很多，再加上歌曲很多，需要跟著歌曲節奏拍手的地方也多，需要時間練習跟記憶，所以大家可以找影片看看努力一下，到演唱會現場一定能玩得更開心更HIGH。

GARNiDELiA對於陪伴10年的歌迷朋友們很真心的感謝：「因為有大家，我們才能每年不斷成長，當然也有過感到挫折的時候，因為有你們的愛，我們才能繼續站在舞台上，深刻感受到大家的支持與愛，我們才能持續了10年，今後也請多多指教。今年就讓我們一起慶祝10週年吧！」

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