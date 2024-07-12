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娛樂 日韓

超寵粉！aespa Karina貼文狂打日文 MY嗨爆：好可愛❤

韓團aespa隊長Karina擁有超多粉絲，一舉一動都被關注。（翻攝自Instagram@katarinabluu）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團aespa近期推出首張日文單曲《Hot Mess》，正是在日本出道，而她們也親臨日本宣傳，沒想到，Karina的貼文狂打日文，讓日本MY（aespa粉絲名）超開心。

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Karina貼出在日本衣服店的照片，打了全日文超寵粉。（翻攝自Instagram@katarinabluu）

Karina貼出多張在日本的照片，記錄生活點滴，有趣的是，其中兩張照片是她試穿一件厚重羽絨綠色背心，並且用日文寫下：「冬天買嗎？可是我好喜歡喔……」模樣超可愛，全日文的內容顯見相當寵愛日本粉絲。

雖然Karina精緻的AI外表看起來冷酷有距離感，但網友們覺得Karina本身行為十分可愛，有著滿大的反差萌。（翻攝自Instagram@katarinabluu）

MY們看見Karina在日本的貼文，紛紛留言說道：「Karina真的會說日文！為何說日文那麼可愛！」、「喜歡就買啊！哈哈哈哈哈」、「好可愛喔……」、「Karina真的是調皮的小可愛……」

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