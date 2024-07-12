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娛樂 日韓

味全龍啦啦隊徵選驚現「前AV女優」！ 網全嗨翻：該買票進場了

退役女優蘭蘭餐與味全龍啦啦隊徵選，讓網友們相當驚喜。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本退役AV女優蘭蘭（舊名：五十嵐星蘭），在去年突然宣布引退，結束7年的AV女優生涯。不過近期在中華職棒「味全龍」的啦啦隊徵選活動中，赫然出現她成為參賽者其中一員，讓網友們相當驚喜。

蘭蘭先是以一段中文自我介紹，闡述想來徵選決心。（翻攝自YT）

味全龍官方YT頻道近期釋出了蘭蘭自我介紹的影片，她先是以中文跟大家介紹：「我非常喜歡台灣，台灣人都很友善，台灣的食物很好吃，我希望可以成為小龍女，永遠住在台灣，謝謝。」而後身穿白色緊身上衣和短裙的她，帶來了一段舞蹈，展現她想參與徵選的決心。

蘭蘭帶來一段舞蹈，吸引網友朝聖。（翻攝自YT）

影片一出，瞬間吸引網友們爭相回覆：「台日友好，國籍和UU加成，這該簽了吧老兄！」、「味全球團請務必讓蘭蘭加入小龍女，懂得都懂。」、「有蘭蘭的話，我想我會開始買票進場看球賽。」、「太強了~該買票進場了！

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