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娛樂 最新消息

高嘉瑜節目高歌自信爆棚！突「失控跺腳」嚇壞張立東

高嘉瑜在節目上大展歌喉。（台視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕台視《全員請上車》本週日播出「大家一起猜」挑戰賽，邀請到高嘉瑜、小鐘、潘映竹、短今等一起上節目玩遊戲，高嘉瑜更在賽前前飆唱招牌歌曲《隱形的翅膀》，被眾人誇讚歌喉有進步，高嘉瑜也開玩笑表示：「自從我唱了隱形的翅膀後，張韶涵就不敢回來唱了。」

首個關卡推出讀嘴型猜歌名的遊戲，愛唱歌的高嘉瑜自信爆棚，一連說出幾位熟悉的歌手名單，闖關時高嘉瑜賣力熱唱歌詞，可惜隊友張立東卻抓不到關鍵字，讓高嘉瑜數度瞪大眼睛示威，還激動到不停剁腳，賽後張立東更害怕表示：「她剛一直瞪我欸」。

而另一關卡製作單位則復刻經典的估價遊戲，只要在限時內猜中商品售價就可以將好禮帶回家，花花和短今兩人組隊挑戰，對數字不敏感的短今猜得很吃力，在同一個價格區間內頻頻卡關；花花則是腎上腺素飆升，要挑戰在短時間內全破關，過程相當激動，甚至被王少偉虧笑說很像在報血壓一般，花花猜完後也扶著頭表示：「高血壓要衝起來了，我現在頭有點暈」，兩人事後笑說因為長得比較高，所以神經傳達比較慢。

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