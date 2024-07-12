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娛樂 電視

《全明星》女星0戲份「星巴克打工」 林玉書曝原因喊話電視台「賞飯吃」

〔記者蕭方綺／台北報導〕「芋頭」林玉書曾參加《全明星運動會》第4季，因腦震盪、骨膜裂掉退賽，又爆出遭隊友霸凌爭議，沉寂一年半，去年開始演出台視八點檔《追分成功》，不過林玉書已一陣子沒戲份，日前也把IG關閉，昨發文透露自己如今在星巴克兼職，坦言想放棄演藝圈。

林玉書去年11月參加《追分成功》首映記者會。（資料照）

為何沒繼續拍攝《追分成功》？林玉書回應：「長官及主管們有他們的考量，所以其實我也不知道。」其實八點檔有很多條支線，電視台基於考量，會找出收視率好、觀眾緣佳的猛寫，其餘的則被當枝蔓裁減。

林玉書曾參加《全明星運動會》第4季。（翻攝自臉書）

林玉書也提到內心最渴望成為歌手，讓大家聽到且喜歡她的聲音，但這個夢想比接到一部戲還困難。林玉書也提到很希望不再是演誰的朋友、同學，所以很眷戀在短片《三月的南國之南》詮釋要角，「我知道我已經是個幸運的孩子，但人難免比較，看到認識的人或是自己同行的朋友有很好的機會的時候，實在是不是滋味（難免嘛，我們都是人）」，並喊話電視台「賞點飯吃」。

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