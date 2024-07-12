《富都青年》導演從移工變身代言人！王禮霖讚台灣影展空間大

〔記者許世穎／台北報導〕「2024臺北勞動影像嘉年華活動」包含「勞動金像獎」及「臺北勞工影展」兩大單元，率先開跑的勞動金像獎徵件，特邀票房破億佳作《富都青年》導演王禮霖為代言人兼評審。

導演王禮霖從不隱瞞過去從馬來西亞來台當「移工」的短暫經歷，這個機緣成為他人生的養分之一，如今影視作品備受肯定，進而成為活動代言人，讓他相當驚訝也深感榮幸，「每個影展都有自己的使命感，之前就聽過勞工影展，也想支持這樣不同類的影展並相互交流。」

請繼續往下閱讀...

2024勞動影像嘉年華徵件代言人兼評審王禮霖。（電影戲劇業職業工會提供）

王禮霖也透露，在馬來西亞辦影展不容易，盛讚：「台灣存在各種不同類型的影展，發揮的空間很大！」對於本屆勞動金像獎徵件主題，該如何讓觀眾看見「你眼中的主角」？王禮霖給新進導演建議：「每個人在生命歷程中，都像是重要的『角色扮演』，不用去分類角色，因為每個人的生存方式不同，要透過生活感受，衍伸出一個角色。」談到如果再邀《富都青年》吳慷仁和陳澤耀合作，想讓他們演出什麼樣的職業角色？王禮霖笑言：「讓他們去當社工吧！想看他們去協助那些需要被幫助的人。」

2024勞動金像獎影片徵選競賽徵件至113年8月31日止，徵求30分鐘以上的長片組及10分鐘以上、未達30分鐘的短片組，總獎金高達75萬元，只要是2021年以後拍攝完成、以勞動為核心的影片，均可角逐不分類首獎35萬元，歡迎與勞動權益、爭取勞動條件及促進勞動尊嚴相關之作品踴躍參賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法