晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《富都青年》導演從移工變身代言人！王禮霖讚台灣影展空間大

〔記者許世穎／台北報導〕「2024臺北勞動影像嘉年華活動」包含「勞動金像獎」及「臺北勞工影展」兩大單元，率先開跑的勞動金像獎徵件，特邀票房破億佳作《富都青年》導演王禮霖為代言人兼評審。

導演王禮霖從不隱瞞過去從馬來西亞來台當「移工」的短暫經歷，這個機緣成為他人生的養分之一，如今影視作品備受肯定，進而成為活動代言人，讓他相當驚訝也深感榮幸，「每個影展都有自己的使命感，之前就聽過勞工影展，也想支持這樣不同類的影展並相互交流。」

2024勞動影像嘉年華徵件代言人兼評審王禮霖。（電影戲劇業職業工會提供）

王禮霖也透露，在馬來西亞辦影展不容易，盛讚：「台灣存在各種不同類型的影展，發揮的空間很大！」對於本屆勞動金像獎徵件主題，該如何讓觀眾看見「你眼中的主角」？王禮霖給新進導演建議：「每個人在生命歷程中，都像是重要的『角色扮演』，不用去分類角色，因為每個人的生存方式不同，要透過生活感受，衍伸出一個角色。」談到如果再邀《富都青年》吳慷仁和陳澤耀合作，想讓他們演出什麼樣的職業角色？王禮霖笑言：「讓他們去當社工吧！想看他們去協助那些需要被幫助的人。」

2024勞動金像獎影片徵選競賽徵件至113年8月31日止，徵求30分鐘以上的長片組及10分鐘以上、未達30分鐘的短片組，總獎金高達75萬元，只要是2021年以後拍攝完成、以勞動為核心的影片，均可角逐不分類首獎35萬元，歡迎與勞動權益、爭取勞動條件及促進勞動尊嚴相關之作品踴躍參賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
你可能還想看 more
今日熱門
載入中