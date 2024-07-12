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娛樂 電影

才剛過75歲生日！《鬼店》女主角雪莉杜瓦突傳離世

〔記者許世穎／綜合報導〕曾在史丹利庫柏力克經典恐怖片《鬼店》展現精湛演出的坎城影后雪莉杜瓦，本月7日剛度過75歲生日，不料昨晚卻傳出她於11日在德州逝世，她的丈夫丹吉爾洛伊也悲痛證實消息，並透露她因糖尿病併發症在睡夢中離世。

雪莉杜瓦在《鬼店》展現精湛演出。（翻攝自IMDB）

雪莉杜瓦曾和名導勞勃阿特曼合作《納許維爾》、《三女性》等片，更以後者獲得坎城影展影后。史丹利庫伯力克也是因為看了《三女性》之後非常欣賞她，和她合作了《鬼店》，但之後卻傳出她在一場哭戲中重拍了127次，甚至在片場遭受庫伯力克精神虐待等傳聞，甚至最誇張的是說她演出該片後精神崩潰退出演藝圈。

不過這一切可謂無稽之談，因為在《鬼店》之後雪莉並未淡出，還和已故喜劇巨星羅賓威廉斯合作了真人版《大力水手》電影，更被不少影迷認為是最像女主角奧莉薇的人選。多年後她受訪回憶起和庫伯力克的合作經驗，也直呼不會想和任何事物交換，雖坦言耗費身心，但仍肯定自己學到很多。

雪莉杜瓦（右）在《大力水手》和羅賓威廉斯配對演出。（翻攝X）

2002年雪莉一度宣布退休，但去年復出影壇，提到息影原因直說是因為90年代片酬減少，加上她的哥哥被診斷患有脊椎癌，讓她決定搬回德州。雖然經歷了很長時間的休息，但她開心表示自己也因此與家人再次有了聯繫。

雪莉的丈夫丹吉爾洛伊除了證實愛妻已逝，更感性表示「我親愛的、甜蜜的、美好的生命伴侶及朋友離開了我們，她最近受了太多苦，現在她自由了。自由翱翔吧，美麗的雪莉」。

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