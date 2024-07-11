導演馮凱自曝「有精神分裂」 班鐵翔憂未來失智買好長照險

導演馮凱（右起）、班鐵翔、李運慶今（11）出席大愛劇《你好，我是誰2》茶敘（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕導演馮凱、班鐵翔、李運慶今（11）出席大愛劇《你好，我是誰2》茶敘，馮凱踏入影視圈至今首次接觸大愛劇，現場對失智者議題侃侃而談，背後下足功夫。班鐵翔則難忘劇中角色因失智走上街頭耍槍，他擔心往後可能失智，平時買好長照險防範未然。

馮凱執導《你好，我是誰2》有別於鄧安寧第一季風格，感性的他被李運慶爆料，經常台詞順一順就老淚縱橫，馮凱解釋自己是投射角色心境，開拍後再轉換導演身分，有點精神分裂的狀態被虧「導演的多重宇宙」，他也提到媽媽周遊一直叮嚀拍戲要「笑中帶淚，淚中帶笑」，自己年過半百後逐漸理解其中道理；李運慶說馮凱所有加減戲或調整劇本，都是從情感面出發，班鐵翔也同意：「當初拿到劇本乎是不用背的，很順暢的情感交流，台詞就出來了」。

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馮凱導戲投射角色，經常順台詞講一講流淚。（記者潘少棠攝）

馮凱坦言拍戲前常誤認失智症症狀是「老番顛」，拍戲後才有了全然的認識，不過拍戲時發現自己很難進入失智者的心情，「失智狀況千百種，但是家庭照顧者一直承擔著同一件事就是極大的壓力，愈愛承擔愈重。」

班鐵翔（右）演出失智長者，透露買好長照險。（記者潘少棠攝）

再次演出老兵的班鐵翔，劇中失望兒子李運慶不成材，一氣之下把兒子趕出家門自己孤苦無依，他形容角色是「刀子嘴豆腐心」其實內心很怕孤寂，好在父子後期打破心牆，李運慶劇中回鄉開水餃店，透過兒時味道，慢慢拉進父子距離。班鐵翔也難忘劇中拿著槍走在大馬路上耍槍，完全不在乎別人眼光，他入戲到現實也忘東忘西，加上太太Celine的父母親都罹患重度失智症，讓他擔心起未來會失智，平時就買好長照險為日後做準備。

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