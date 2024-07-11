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娛樂 最新消息

陳孟賢見歌后曾心梅不藏了！扭腰擺臀嚇壞攝影師

《綜藝一級棒》上週末收視榮登第一。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》本週六將邀來金曲台語歌后曾心梅，她不僅在節目中飆唱招牌歌《天公疼憨人》，更當起金曲挑戰賽的評審，兩隊為了贏得她的青睞，歌手們卯足全力，陳孟賢唱台語歌《愛情的騙子我問你》一曲時，又唱又跳，無預警直衝攝影機前扭腰擺臀，因為事前完全沒有經過彩排，驚人的舉動也驚嚇到攝影師，賣力演出讓全場嗨翻。

陳孟賢（右）為贏得曾心梅青睞用心良苦。（中視提供）

杜忻恬也有大突破，主持更加得心應手，甚至當眾開嗆陳孟賢，原來是兩隊進行歌唱PK，杜忻恬和李子森派出歌手陳怡婷和吳美琳詮釋酸楚的台語歌，沒想到遭到敵隊隊長陳孟賢直指亂派一通：「這歌要被拋棄過的人才唱得出味道，怎麼會派兩個幼齒（台語）來唱。」杜忻恬立馬吐槽：「怎樣，你演鬼的時候你也做過鬼嗎？」兩邊戰火一觸即發，直接在台上拉扯。

杜忻恬（右）當眾吐槽陳孟賢（左），2人爆拉扯。（中視提供）

杜忻恬（右）當眾吐槽陳孟賢（左），2人爆拉扯。（中視提供）

《綜藝一級棒》上週六播出第四集收視再創佳績，25-49歲分眾收視1.05，居同時段節目收視之冠，主持群得知收視後相當開心，康康表示：「和其他5位主持人都沒有搭檔過，默契都要從頭培養，希望可以繼續保持下去。」這陣子6人一起錄影相處，台上台下都感情很好，就連感冒也互相傳染，康康說：「確實先從杜忻恬、李子森開始重感冒，接著陳孟賢、康康也陸續掛病號。」不過眾人抱病仍完成錄影，相當敬業。

雖然6人首度合作，但彼此默契一點就通，許志豪提到：「很佩服康哥在錄影過程，總是能神來一筆，把大家逗笑，也激出大家的火花。」陳隨意也觀察到每個主持人各有專長，所以是很棒的組合；陳孟賢則形容6個人是完美的結合：「有很會講的、有唱歌很好聽的，也有像我這種很好笑的。」還說康康和許志豪就是大家的定心丸：「有時突然空白講不出話，他們就會馬上接話。希望收視更好，能夠成為第一名。」經過幾次錄影，杜忻恬和李子森也越來越放得開，「因為站在主持前輩旁邊，所以覺得安心。」李子森更謝謝前輩願意給他發揮的空間。

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