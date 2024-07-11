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娛樂 最新消息

棒棒堂男神回來了！小煜帥成這樣 專寵護理師辣妻秘訣曝光

小煜為了新歌挑戰唱跳。（猿聲串動提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小煜」楊奇煜時隔3年回歸歌壇，首波主打歌《Get 2 Know Me》挑戰充滿粉紅泡泡的戀愛舞曲，他自曝練舞練到足底筋膜炎，更想到了昔日的戰友威廉，忍不住笑說：「這次一直站C位很不習慣、都不能偷懶，練舞時就也會一直被針對，沒有威廉在旁邊墊底，老師就會一直唸我。」

《模范棒棒堂》出身的小煜，當年組男團登上台北小巨蛋、香港紅磡開唱，隨著年齡增長不斷多角發展，跨足戲劇、舞台劇與主持，各方面表現不俗，更跨領域成為沙龍品牌的共同創辦人。

小煜發行全新新概念EP《漫遊者 Keep Rolling》。（猿聲串動提供）

如今出道18年的小煜成了幸福人父，演藝事業與副業皆有成，家庭更幸福美滿，被問到推出全新EP的契機？他表示：「主持節目每次有歌手們來宣傳，總覺得自己嘴巴很癢、超想唱，前幾年演音樂劇是用角色在唱別人的故事，也是時候為自己唱了。」

棒棒堂男神小煜重返歌壇。（猿聲串動提供）

外型依舊帥氣的小煜才歡度39歲生日，不僅肌肉量與帥氣度成正比，這次發片也將中長髮剪成清爽短髮，搭配俐落雅痞的剪裁穿搭，更顯輕熟男的優雅與從容。

小煜在新歌《Get 2 Know Me》MV中與「棉花糖女孩」有甜蜜互動，他表示：「任何人都可以擁有喜歡與被喜歡的權利，不管外型是如何，心中有愛就足夠。」

小煜與新歌MV女主角。（猿聲串動提供）

至於日常與護理師辣妻的相處之道，小煜表示：「等小孩睡了先各自放空一小時，然候分享一天發生的事、一起追劇找共同話題，也會記得常常擁抱，肢體接觸很重要。」儘管生活再忙碌，一定會抽出時間與老婆黏TT。

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