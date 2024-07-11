吳俊宏舌頭轉七圈燃愛火 緊黏師妹想愛妻被抓包

〔記者陽昕翰／台北報導〕豪記小王子吳俊宏推出新歌《一夜夫妻百世恩》，力邀師妹林琇琪一起合唱，已婚的他在錄音室唱到情緒滿溢，分享婚姻心得就是「讓」，夫妻破冰的秘訣就是靠熱吻「舌頭轉七圈」，大方放閃。

吳俊宏（右）與師妹林琇琪合唱新歌。（豪記提供）

吳俊宏與林琇琪首次合唱，他笑稱兩人因為熱愛料理而投緣，對於配唱的習慣卻大不相同，「在錄音室林琇琪演唱超神速，幾乎是一試OK，我則超級龜毛，必須達到自我認可才過關。」

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吳俊宏不忘誇讚，林琇琪在錄音室很投入，有時候還會因為演唱不到位，自責真性情落淚，低音與情感表現恰到好處，這次表現比上張專輯更好。

提到新歌《一夜夫妻百世恩》，吳俊宏坦言總想到自己的家庭，招認過往脾氣很差，常讓老婆承受很大壓力。

吳俊宏推出新專輯《返鄉》。（豪記提供）

吳俊宏與老婆愛情長跑13年，忍不住自嘲：「我的星運不順就長達6年，期間面臨該堅持歌唱與否的壓力，雖然如此艱難情況，老婆總是默默的在身後守護著我。」內心充滿著感謝。

近年吳俊宏也有所領悟，認為婚姻要幸福的秘訣就是「讓」，還會靠著熱吻回復感情，「當兩人情緒爆發時，就讓舌頭轉七圈，當下的怒氣必消，經由我多年的親身試驗，真的很有效耶。」

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