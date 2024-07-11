尖端病毒遭盜恐翻轉國際局勢！車勝元金宣虎《暴君》合體飆戲

《暴君》集合趙允秀（左起）、車勝元、金宣虎與金剛于一同飆戲。（Disney+提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《女神降臨》趙允秀、演技派男神車勝元、暖男專業戶金宣虎夢幻合體主演的最新韓劇《暴君》，今（11）日正式曝光於Disney+ 獨家播出日期。當能翻轉國際局勢的尖端病毒，在南韓和美國情報機構間的秘密交接中被盜，兩國政府將為了搶奪此病毒而宣布開戰。

《暴君》講述一群在南韓政府工作的瘋狂科學家，多年來看到自己的國家被外國勢力壓制，因此決定研發一種新型病毒，讓他們足以和世界上最強大的國家平起平坐。這項研究被稱為「暴君計劃」，並且這項研究中的病毒具有無限的潛力來促進人類文明的進步。

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然而，他們卻意外被美國的情報機構發現，並要求他們交出所有實驗樣本。這群科學家自然不願放棄他們的研究，因此，研究小組的領導者組織了一場黑色行動，要求這些地下傭兵將他的研究從敵軍手中竊取回來，但這場祕密行動卻不如預期中順利，雙方人馬也為了各自利益不顧一切的開始爭奪這些病毒。

該劇由曾編導《闇黑新世界》、《魔女首部曲：誕生》、《魔女二部曲：另一個她》的朴勳政擔任編劇及導演。重量級卡司包括趙允秀在劇中飾演經驗豐富的臥底探員「蔡姿景」、車勝元飾演冷血傭兵「林上」、金宣虎化身秘密計劃的領導人「崔局長」，以及金剛于飾演美國情報局特工「保羅」。《暴君》將於8月14日在Disney+ 獨家上線。

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