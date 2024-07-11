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娛樂 最新消息

貢寮海洋音樂祭加開接駁車、台鐵增班 暢玩東北角景點

〔記者陳奕劭／新北報導〕貢寮海洋音樂祭將於7月19日至21日登場，新北市觀光旅遊局活動期間提供免費接駁公車，台灣鐵路公司也在台北與福隆之間增設或加開區間快車班次，參加貢寮海祭的同時能暢玩周邊景點。活動資訊可至新北市觀光旅遊網或臉書「河海音樂季」、「新北旅客」查詢。

音樂祭活動三日還可以免費入場福隆國際沙雕藝術季，展期至10月13日，可以與LINE FRIENDS相見歡。（新北市觀光旅遊局提供）

貢寮海洋音樂祭不只有大咖卡司表演，更支持原創音樂與多元曲風，會前賽脫穎而出前10強樂隊7月20日將在舞台爭奪「海洋獨立音樂大賞」殊榮。參加音樂祭同時可免費入場福隆國際沙雕藝術季，與LINE FRIENDS相見歡。此外，福隆生活節也推出自行車主題騎遊、草地浪花音樂會、山海市集等活動，感受海岸沙灘風景。

2024福隆生活節也推出自行車主題騎遊、草地浪花音樂會、山海市集等活動，感受海岸沙灘風景。（新北市觀旅局提供）

觀旅局推薦順玩東北角景點，可至福隆火車站旁租借自行車，到「舊草嶺環狀自行車道」來趟鐵馬之旅、或至深澳騎乘鐵道自行車，享受海風徐徐吹拂，星光班次更是夜晚約會首選；周邊有龍洞灣海洋公園、適合親子同行的龍洞灣岬步道，行走時感受湛藍的大海與地質美景；還可到馬崗漁港和卯澳漁村品嚐九孔鮑和海鮮米粉，認識自然生態與漁村，精彩旅程暢玩貢寮。

歷經會前賽脫穎而出的10強樂團，即將在7月20日於貢寮音樂祭開唱，舞台爭奪「海洋獨立音樂大賞」殊榮。（新北市觀光旅遊局提供）

因應活動人潮，觀旅局將於7月19日下午13時30分至晚間21時（回程末班車時間：22時30分），提供路線從澳底壘球場─福隆海水浴場的免費接駁公車，台鐵活動期間也至台北與福隆間增設或加開區間快車班次。

貢寮海祭活動期間，台2線與台2丙線岔路口、台2線及福隆街口、蔚藍大道口、台2線與靈鷲山入口上午8時至晚間22時將實施交通管制，觀旅局呼籲民眾多搭乘火車方式前往現場。

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