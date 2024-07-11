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娛樂 最新消息

小娟被騙到！以為會被消音 直言：收入最好每月10億

（左）田小娟，（右）李泳知。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團（G）I-DLE於昨（8）日推出新歌MV〈Klaxon〉，相當受到粉絲熱愛。近期，隊長田小娟主持網路節目《農村料理大作戰》，最新一集邀請到李泳知，怎料在聊天過程中，小娟以為會消音，爆出（G）I-DLE活動中裡她的收入。

對於小娟火辣問題，李泳知表情相當逗趣。（翻攝自YT）

小娟在節目中介紹對方時，笑稱雙方感情非常好，這時李泳知跳出來直言：「我們沒有很熟！姐姐還會叫我泳知小姐（영지씨）」畫面相當有趣。而談到李泳知新歌〈Small girl〉，小娟問到是否為真實故事，是否還有與歌曲故事男主角交往，超火辣提問讓對方只能露出詭異表情回避。

小娟直接回覆最高收入達10億韓元。（翻攝自YT）

怎料，李泳知馬上反問「姐姐每個月收入多少」。小娟聽到以為會被消音處理後，馬上就回答：「最好的時候是每個月韓幣10億元（約台幣2360萬元），最少的是韓幣10萬元（約台幣2360元）」。結果觀眾發現沒有消音處理，直言兩人相處非常自然，小娟超純真可愛

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