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娛樂 最新消息

網友神改編《我很好騙》AB合約版！蔡阿嘎苦情演出 鄉民敲碗完整版

蔡阿嘎演唱網友改寫歌詞的《我很好騙》。（翻攝自蔡阿嘎IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬網紅蔡阿嘎日前揭發前資深員工蘿拉惡行，指控對方透過AB合約詐取公司、廠商千萬財產，以及盜用名義騙取公關品。蔡阿嘎陸續幾天拍了一堆跟「AB」相關的照片、影片自我調侃，還演唱動力火車歌曲《我很好騙》，引發熱議。有網友改編歌詞，獲得超過4000人按讚，於是蔡阿嘎昨晚po出演唱改編版的影片。

網友改編《我很好騙》部分歌詞如下：

我很好騙，只需要動用AB合約

就會身陷，公關很棒的那種錯覺

笨到極點，再慢的請款都視而不見

我，根本活該被騙

我很好騙，對她太信任變成死穴

所有防備，全都防不了內賊靠杯

她拿到錢，就迫不及待跑出國消費

我，真的非常抱歉，所有業配

網友聽完後紛紛跪求完整版，留言「被網紅耽誤的實力歌手」、「雖然覺得嘎哥很可憐，但真的太好笑了」、「今年聽過最痛徹心扉的歌，應該當選年度最佳歌曲」、「跪求網友改編完整版」。

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