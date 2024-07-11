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娛樂 日韓

才遭中國網軍出征「偷文化」 IVE張員瑛大喊：香港！我們愛你❤

韓國女團IVE超正成員張員瑛。（翻攝自Instagram@for_everyoung10）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團IVE歌曲〈해야（HEYA）〉MV使用東洋文化，但卻被中國人認為，明明是「偷」中國文化，引來軒然大波，甚至有眾多網軍至官方IG和每位成員的IG上狂罵難聽字眼。而沒想到，超正成員張員瑛（장원영）竟在個人IG限動上表示「香港！我們愛你」，還貼出多個愛心表情符號，引來關注。

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張員瑛貼出自拍照表示自己和團員們都很愛香港的DIVE。（翻攝自Instagram@for_everyoung10）

張員瑛在個人IG帳號的限時動態中貼出自拍照片表示：「香港DIVE（IVE粉絲名）我們愛你！」並貼出多個愛心表情符號，可見她並未被中國網軍惡意洗版留言干擾，仍十分喜愛所有粉絲。

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IVE忙於演唱會及宣傳事宜，皆未對中國網軍認為的「偷文化」發表看法。（美聯社）

而IVE現在正積極在歐美地區舉辦巡迴演唱會， IVE官方及所有成員都未對中國網友認為的「中國文化≠東洋文化」等「偷文化」話題發表任何言論。歌迷認為，總是有太多不理性的中國網軍鬧場，讓許多人看到留言都很頭痛。

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