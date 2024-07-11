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BEYOND劉志遠在台生活10年 台語不流利怎麼買菜？

BEYOND第一代團員除了黃家駒、黃貫中、黃家強和葉世榮，還有劉志遠（左一）。（香港頭條日報）

〔記者林南谷／台北報導〕香港知名樂團BEYOND團員有已故黃家駒、黃貫中、黃家強和葉世榮，其實第一代成員還有資深歌手劉志遠，其實劉志遠已在台灣生活近10年，日前接受央廣《台味超有港》主持人「港仔男星」張啟樂專訪，當他1986年第一次造訪寶島，就註定要成為台灣女婿。

劉志遠1969年生於香港，比已故黃家駒小7歲，在他16歲時已經是浮世繪樂隊成員。（香港頭條日報）
    

身為BEYOND第一代團員，劉志遠透露當時擔任團員黃貫中演出的鍵盤手，幸運在1986年跟隨BEYOND來台演出，結識現在的老婆，「當時太太在台灣當國中數學老師，不可能離開台灣到香港生活」，反而是劉志遠因為做音樂製作，只需透過網路便可以聯繫2人感情，算一算，他為了老婆已經搬來台灣近10年，很能融入在地生活。

相關新聞：BEYOND元老級成員劉志遠  悄悄在台灣生活10年

劉志遠透露很喜歡台灣傳統市場，因為規模很大，但初到台灣國語不流利，只敢去超市而不敢到菜市場，後來發現其實沒差，因菜市場大部份菜販都講台語，根本聽不懂，所幸農業社會的台灣，攤販賣的都是當季盛產的蔬菜，就算劉志遠不開口，買到的蔬菜一定都是最新鮮。

同為香港人都在台落地生根，劉志遠（左）和張啟樂惺惺相惜。（張啟樂提供）

來台生活前，劉志遠在香港有運動習慣，尤其喜歡爬山、跑步和騎單車，他發現台灣對運動人士非常友善，「台北街頭的步道和自行車專用道做得很好，每天可以在河濱跑步和騎腳踏車，沿途道路廣闊也有漂亮風景」，劉志遠深深覺得，在這裡生活真的太幸福。

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