（新碟快報）哥吉拉、金剛領軍怪獸宇宙推套裝！影史經典絕美鐵盒珍藏

《哥吉拉與金剛：新帝國》目前為今年全球票房第3名的電影。（資料照，華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專題報導〕繼上週全球年度賣座第3名的《哥吉拉與金剛：新帝國》推出UHD、藍光BD、DVD之後，本週新碟更直接把「怪獸宇宙」的哥吉拉與金剛系列全集結，推出「怪獸宇宙五部曲套裝」UHD，還有精裝的特別版同步上架，讓影迷可以一次收藏。

「怪獸宇宙五部曲套裝」完整收錄《哥吉拉》（2014）、《金剛：骷髏島》、《哥吉拉II 怪獸之王》、《哥吉拉大戰金剛》，以及最新的《哥吉拉與金剛：新帝國》共5部電影的4K UHD版本，外加1片特別收錄藍光BD。

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集合哥吉拉和金剛系列5部電影的「怪獸宇宙五部曲套裝」UHD，特別版包裝為全球限量發行。（得利影視提供）

特別版更以特殊包裝典藏全球限量發行，讓影迷可以體驗完整5部怪獸宇宙電影合集，完全沉浸在哥吉拉和金剛刺激冒險的傳奇故事中，第6碟特別收錄藍光BD內容更有怪獸宇宙5部電影的4位富有想像力的導演進行深入的圓桌討論專題。

除了「怪獸宇宙五部曲」，來自華納兄弟的幾部影史經典更推出「The Film Vault」系列全新鐵盒，進行全球限量發行台灣本週將推出首波包括《2001：太空漫遊》、《銀翼殺手》以及《刺激1995》3部作品的UHD+BD典藏鐵盒版，全部皆以全新設計鐵盒與包裝精美上市，絕對是影迷不可錯過的精美收藏。

上述UHD及藍光BD皆預定於7月12日在台上市，由得利影視代理發行。

華納兄弟影史經典作品推出「The Film Vault」系列全新鐵盒，首波包括《2001：太空漫遊》、《銀翼殺手》以及《刺激1995》。（得利影視提供）

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