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娛樂 最新消息

（雷）《夏日咖啡男友》才3集就配對成功？小戴被封「愛情怪物」

小戴（左）、俊在《夏日咖啡男友》互相看對眼，率先配對成功，將展開約會行程。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本首檔男同戀綜《夏日咖啡男友》昨（9）在Netflix上線，口碑逐漸擴散，前三集由率先登場的6位男孩聚集海濱小屋，輪流經營咖啡車，首日藉由寫給「有興趣的人」一封信，逐漸打開彼此心扉。

《夏日咖啡男友》上架才一天，討論度逐漸擴散。（Netflix提供）

前三集中，性格直接的「小戴」是愛情玩家，他熱情接近「俊」，兩人率先「配對」成功，不過粉絲發現，俊的多愁善感，將替兩人關係帶來轉變。

過往愛情有過傷害的俊，得知小戴另一面後，出現「蛙化」現象（指對方做了某舉動後，感覺突然消失），兩人共同經營咖啡車，誠實談論彼此感情觀，俊卻因焦慮而落下眼淚。

主持群包括青山黛瑪、賀蘭千秋、MEGUMI等人擔任節目評論員，封小戴是「愛情怪物」，尤其他在節目中直接、率性，獲得最多人的喜愛，最為活躍。

日媒總結6人個性，形容23歲的大學生「小戴」是貪戀愛情的弟弟，高人氣的「俊」敏感又傲慢，34歲的「泰憲」領導能力強，模特兒出身的「亮太」擅於讓人敞開心房，「彥晴」溫柔單純，擔任料理主廚的「和人」性格開朗、陽光。

台灣網友在網上紛紛發文「點菜」，討論熱烈，當中會做菜的「和人」雖然鏡頭少，不過人氣最旺，還有人打趣表示整體看下來賞心悅目，顏值偏高，台灣同類型的《男生男生配》恐怕都被比下去。

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