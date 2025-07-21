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「最美牙醫師」泳裝照太辣 網暈：忽然牙痛需要急診了

劉芷伊擁有「最美牙醫師」、「牙醫界林志玲」等封號，選美小姐比賽出身的她，向來不吝展現好身材。（翻攝自劉芷伊臉書）劉芷伊擁有「最美牙醫師」、「牙醫界林志玲」等封號，選美小姐比賽出身的她，向來不吝展現好身材。（翻攝自劉芷伊臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕擁有「最美牙醫師」、「牙醫界林志玲」等封號的劉芷伊，前日在個人社群大方曬出一張泳裝辣照，亮麗外型、結實腹肌與超凶上圍讓不少網友羨慕直呼：怎麼有人可以頭腦、身材、臉蛋三者兼顧啦！但也有黑粉留言狠酸「女人要出名....“脫”就對了」，釣出本人直球妙回：「女人穿泳衣在你眼中有什麼問題嗎^ _ ^」，簡單15個字，句尾還加上微笑符號，展現劉芷伊的好修養與自信，無懼男性凝視與物化的目光。

其實劉芷伊自就讀台北醫學大學時期就備受矚目，搶眼外型更屢屢登上批踢踢表特板，而她的美貌與氣質也是經過國際認證的。她曾代表台灣受邀至義大利參加「2019歐洲大陸小姐世界區賽事」（2019 Miss Europe Continental in the World），更一舉獲得氣質小姐（miss elegance）殊榮。她受訪時曾興奮表示，當聽到主辦單位對全場觀眾喊出「台灣」時，感覺十分開心、也相當驕傲。

專長整形牙醫學的劉芷伊，平日除了忙於看診，也常抽空在社群拍片分享牙齒保健與衛教知識，Facebook粉專「Dr.Chavelle 劉芷伊醫師」擁有一票忠實臉友，而且還是女粉多於男粉。

下了診間的劉芷伊也常在社群拍片分享牙齒保健與衛教知識（劉芷伊＆白袍聯盟提供）下了診間的劉芷伊也常在社群拍片分享牙齒保健與衛教知識（劉芷伊＆白袍聯盟提供）

劉芷伊E奶辣照一Po，讓網友狂讚「腹肌連（練）超久的對吧」、「漂亮寶貝芷伊，哇哇哇，這種身材，真的，美的太不像話了，真的頭腦不簡單，有智慧，有專業，有身材集於一 身。」、「不會吧？醫師有這麼漂亮的」、「我怎麼覺得，忽然牙痛需要急診了！」。

另方面，對於遭黑粉留言狠酸她「曬泳裝照」是為了出名，認識劉芷伊醫師的人都知道，離開診間的她，向來不吝在社群上分享性感美照，她深信女性穿著布料的多寡，並非服膺於男性凝視的審美觀，而是忠於女人的自我意志。

面對劉芷伊回應酸粉的高EQ字句，也讓氣不過的女粉忍不住跳出來護航：「芷伊回他，男生穿泳衣又是什麼問題」。

劉芷伊曾參加「歐洲大陸小姐」選美比賽，並獲得氣質小姐殊榮。（翻攝自IG）劉芷伊曾參加「歐洲大陸小姐」選美比賽，並獲得氣質小姐殊榮。（翻攝自IG）

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