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娛樂 最新消息

伊能靜現蹤台北大嗑美食 8歲女兒身高意外成焦點

伊能靜再婚後便移居上海，偶爾會回台灣探望家人。（翻攝自小紅書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕56歲女星伊能靜再婚中國老公秦昊後便移居上海，偶爾會回台灣探望家人，近日伊能靜帶女兒小米粒返台，想念台灣食物的她也馬上直奔熟悉的幾家店品嚐美食，昨（9）日釋出的影片有她跟女兒走在一起的畫面，小米粒的身高已經超過媽媽的肩膀，意外成關注焦點。

伊能靜直誇五分埔的衣服種類多又便宜。（翻攝自小紅書）

伊能靜直接在路邊大嗑美食，毫無偶包。（翻攝自小紅書）

伊能靜5日先是在小紅書分享她在台北喜歡的早餐店，引起中國網友關注。昨日她發布新影片現身五分埔購物，直誇衣服種類多又便宜，買完衣服伊能靜開始享用臭豆腐、紅豆餅、章魚燒、仙草凍等道地美食，直接在路邊吃起來，毫無偶包。

伊能靜8歲的女兒小米粒身高已經略高於她的肩膀。（翻攝自小紅書）

最新的影片中也出現了伊能靜與小米粒逛街的背影，8歲的小米粒身高已經略高於伊能靜的肩膀，讓許多網友驚呼時間過得好快「長這麼高了啊」、「米粒好高啊」。


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