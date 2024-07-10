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娛樂 最新消息

不知道媽媽昏倒住院！黃宏軒超自責：很生氣都不講

黃宏軒一大早前往越野跑步，下午出席記者會分享跑步趣事。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠、實習記者謝函穎／台北報導〕黃宏軒最近忙於宣傳電影《我想和你在一起》，今天（10日）受訪自爆，前陣子媽媽因為盲腸炎忍到昏倒，讓他超級自責，還罵媽媽為什麼不告訴他。

黃宏軒今天應運動品牌邀請，第一次嘗試越野跑步，透露運動強度比《全明星運動會》還要強，從碧潭的山下跑到山頂，從早上9點到12點多，他笑說回程覺得自己快不行了，「看到攝影大哥我就開始跑步、笑出來，我頭髮還有用定型液。」

他本來就是喜歡跑步的人，曾經每天晚上跑8公里，一邊跑步一邊打電話跟媽媽聊天，想要分散跑步的注意力。不過前陣子跑步，媽媽兩天卻突然不接電話，「我想說她可能懶得接、嫌我麻煩，結果我舅舅跟我說，媽媽出狀況，跟朋友在外面昏倒。」

黃宏軒透露最近忙於工作，自責不知道媽媽住院。（記者廖俐惠攝）

黃宏軒表示，他最近在電影宣傳期，媽媽因為不想打擾他，所以隱忍不說，「我有罵（媽媽）啊，很生氣啊，都不講！」他表示不久前才陪媽媽去醫院查，沒想到盲腸炎指數2萬多，忍到昏倒，「後來住院費啊，我全部轉給她。」所幸媽媽已經出院。

最近他勤跑電影映前映後訪問，網上還流傳他塞500元給粉絲的消息。他今天笑說自己是心疼大學生，粉絲的版子上寫著「請我看電影」，所以就給了500元，「我那一天給了1700元，因為有粉絲看電影看11次，太瘋狂了，是要應徵當編劇嗎？」他也誇下海口「你敢要我就敢給，但一定要超過一刷」。

接連兩部作品，BL劇《關於未知的我們》、電影《我想和你在一起》，讓黃宏軒的人氣水漲船高，IG追蹤漲了20萬，追活動的粉絲多了5倍，活動邀約也問到明年了。不過他表示不會把工作塞得滿滿的，因為自認還有很多不足，一下子接太多會做不好，「快是一種趨勢，但慢才能做得好，自己的腳步放比較慢。」

談及下半年，黃宏軒透露目前音樂都已經錄好，目前就差MV，EP今年就會推出。不過現階段還是希望往演員發展，希望暫時揮別純情暖男，「我壞起來是很壞的！」

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