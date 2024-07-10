葉歡自爆高速公路和導航大吵！《魯冰花》原唱「老公」曝光

「青春不打烊」民歌演唱會記者會；殷正洋（左起）、羅吉鎮、曾淑勤、葉歡、王海玲、李明德、凃佩岑、王瑞瑜。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「青春不打烊看我聽我民歌經典演唱會」，10月5日將在台中中興大學惠蓀堂登場，今（10）葉歡、殷正洋、曾淑勤等歌手出席記者會，葉歡自爆是路痴，笑說自己從來不吵架，「但我就是和導航吵架吵很兇！」

「青春不打烊」民歌演唱會記者會；葉歡。（記者陳奕全攝）

原來葉歡常在高速公路下錯交流道，一錯就得多開冤枉路，她常氣導航讓她走錯路，因此常會在車上和導航大吵。60歲的葉歡仍單身，她說依然渴望愛情，被虧找伴要找個「愛的導航」，她說自己也想找個「老來伴」，最重視的條件則希望對方也是基督徒。

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「青春不打烊」民歌演唱會，將由王瑞瑜擔任音樂總監，另包括于台煙、葉歡、曾淑勤、王海玲、凃佩岑、殷正洋、李明德、羅吉鎮都將接力熱唱，今天于台煙因為在家運動腳受傷而缺席記者會。

「青春不打烊」民歌演唱會記者會；曾淑勤。（記者陳奕全攝）

《魯冰花》原唱曾淑勤今天想起這首歌的已故作曲、編曲陳揚感傷落淚，直呼自己是幸運的，因為陳揚過去用心教導她唱歌，「很感恩！」也說陳揚獲得金曲獎特別貢獻獎實至名歸。

「青春不打烊」民歌演唱會記者會；殷正洋。（記者陳奕全攝）

殷正洋爆料，曾淑勤曾說自己嫁給「吉他」，吉他就像她的老公，曾淑勤在家洗衣服，還會拿著吉他對著洗衣機唱歌40分鐘，非常熱愛音樂。

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