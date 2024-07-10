本土劇女星單膝下跪「主動向男友求婚」 苦笑不得喊：和浪漫無緣

何宜珊（左）劇中主動向男友求婚。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃少祺、江祖平主演的三立八點檔《願望》今播出，掀起一波本土劇大戰，各台都卯起來宣傳，台視八點檔《追分成功 起家》也不遑多讓，祭出女生向男生求婚的浪漫戲碼。劇中何宜珊和王盈凱終於確定彼此心意，曾經在感情中受挫的何宜珊，這次鼓起勇氣追逐愛情，換上新娘服、單膝下跪向何宜珊求婚，王盈凱也拿出預先準備好的戒指，向何宜珊求婚，雙方求婚的場面甜蜜無比。

現實生活中，何宜珊去年底被交往九年的男友求婚成功，過程簡單溫馨，只是劇中難得有浪漫的求婚戲碼，卻由她主動發起，何宜珊透露看完劇本時有些哭笑不得：「現實生活被求婚已經很不浪漫了，戲裡我要跟男生求婚，我這輩子和浪漫無緣了嗎？」

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何宜珊看到劇本是自己要向男友求婚，笑喊此生與浪漫無緣。（台視提供）

但何宜珊認為，只要彼此有愛，想和對方相守一生，無論男生女生都可以主動的說出來，不用侷限於男性才能求婚。王盈凱在劇中第一次被求婚，拍攝時心裡也很緊張，他對於女性主動求婚的橋段，也給予正面評價：「可以勇敢去追求自己所愛的人，是一件很幸福的事。」

這場求婚戲在山上拍攝，劇組在現場擺設了相關佈置，還點綴浪漫燈光，配上美麗的夜景，演員光是來到片場就感受到滿滿的幸福氛圍，不過看到工作人員忙進忙出的樣子，讓何宜珊不禁笑說：「原來求婚好麻煩，辛苦大家了。」雖然環境美麗，但夏天晚上還是有蚊子來攪局，讓何宜珊差點被叮成紅豆冰，但她仍喜愛拍攝的氣氛，「一切都好完美，有種自己是偶像劇女主角，被王子求婚的感覺。」

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