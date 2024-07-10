超哥連收4店！「超甲組」分店剛開就收 炸雞創始店也收攤

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber超哥創立的炸雞品牌「超派炸雞」，今年3月、5月分別收掉新竹巨城店、台中逢甲店。怎料，昨（9）日傳出台北西門町創始店早已收攤，連超哥旗下日料店「超甲組」通化店僅開幕45天就停業。

過去超哥宣傳西門創始店，怎料現已歇業。（翻攝自YT）

超哥炸雞品牌「超派炸雞」巨城店去年10月YouTuber「Toyz」劉偉健直擊疑似將廢油倒入水溝後，品牌形象下降，連帶影響客潮。而位於西門町昆明街的「超派炸雞」創始店去年5月開幕後，近期被民眾發現，已長達1個月未開業。

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超哥曾宣傳旗下品牌超甲組，但通化店開幕45天就停業。（翻攝自YT）

此外，日料店「超甲組」通化店今年4月17日開幕，也傳出5月底收攤，宣布內部內部整修後，後續貼文則無通化店消息，據悉，店面已轉為他家餐飲店，才開幕45天就停業。據《三立新聞網》報導，超哥經紀人回應，西門店租約到期停業，未來將考慮更換位置或進軍夜市。

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