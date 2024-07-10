王子十年舊照比一比 模樣完全沒變「超級頂」

邱勝翊舊照出土。（翻攝自邱勝翊臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕本來外表就相當凍齡的「王子」邱勝翊，從以前到現在就是帥哥一枚，他近日在社群分享創業10年前後的對比照，歲月好像沒在他身上留下痕跡，多的只是成熟男人味，粉絲嘆他根本是吃了長生不老藥。

邱勝翊加入宣傳照拍攝力挺親弟弟邱宇辰（右）。（翻攝自邱勝翊臉書）

在邱勝翊大力支持下，親弟弟邱宇辰終於推出個人品牌，邱勝翊加入宣傳照拍攝力挺，不忘感謝粉絲與消費者：「謝謝你們給我們首賣第一天8位數的營業額，我們會更努力的做好產品的。」

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粉絲嘆邱勝翊根本是吃了長生不老藥。（翻攝自邱勝翊臉書）

邱勝翊把自己十年前的照片和今年2024的照片做出對比，右邊是年輕時的模樣，長相整體偏稚氣，左邊則是現在的他，雖然不同以往的可愛形象，但多了穩重、成熟氣質，粉絲紛紛讚嘆「越來越帥的王子」、「10年前還是10年後，你還是那麼優秀，那麼帥氣」。

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