晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「不只AB合約，還有C」！蔡阿嘎不演直爆狠料：你不知道？

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬網紅蔡阿嘎日前說明為何開除資深員工蘿拉，引起社會熱議，被詐財8位數的蔡阿嘎。他昨（9）日以「AB」為關鍵字拍攝影片，怎料爆出疑似還有C合約，引起網上再度熱議。

蔡阿嘎前資深員工蘿拉遭蔡阿嘎控詐上千萬。（翻攝自臉書）

蔡阿嘎在片中舉出AB優酪乳、AB膠等等「AB名詞」，直言如果並非「AB」，自己絕對不會使用。而影片尾聲，他來到鞋店ABC-Mart，笑說「不是ABC-Mart，我可是不買的喔」，引來老婆二伯驚喊「C？還有C」，蔡阿嘎則脫口「C啊！還有C！妳不知道喔」。

蔡阿嘎爆猛料，疑似不只有AB合約。（翻攝自YT）

影片一出，讓許多網友紛紛猜測還有其他內幕沒說出來，並懷疑有「C合約」存在：「還有C!!!!!!!!!!!」、「修蛋幾咧，還有C餒，先說一下C是什麼！」、「太扯了吧還有C。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中