「不只AB合約，還有C」！蔡阿嘎不演直爆狠料：你不知道？

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬網紅蔡阿嘎日前說明為何開除資深員工蘿拉，引起社會熱議，被詐財8位數的蔡阿嘎。他昨（9）日以「AB」為關鍵字拍攝影片，怎料爆出疑似還有C合約，引起網上再度熱議。

蔡阿嘎前資深員工蘿拉遭蔡阿嘎控詐上千萬。（翻攝自臉書）

蔡阿嘎在片中舉出AB優酪乳、AB膠等等「AB名詞」，直言如果並非「AB」，自己絕對不會使用。而影片尾聲，他來到鞋店ABC-Mart，笑說「不是ABC-Mart，我可是不買的喔」，引來老婆二伯驚喊「C？還有C」，蔡阿嘎則脫口「C啊！還有C！妳不知道喔」。

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蔡阿嘎爆猛料，疑似不只有AB合約。（翻攝自YT）

影片一出，讓許多網友紛紛猜測還有其他內幕沒說出來，並懷疑有「C合約」存在：「還有C!!!!!!!!!!!」、「修蛋幾咧，還有C餒，先說一下C是什麼！」、「太扯了吧還有C。」



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