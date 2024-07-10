江坤俊爆性騷請辭！鄭凱云前夫痛斥「死不認錯」

江坤俊（左）爆出涉及性騷擾TVBS主播、節目《健康2.0》主持人鄭凱云。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕外科名醫江坤俊身兼作家、主持人、網紅等身分，給人專業又顧家的正面形象，如今爆出婚內出軌護理師、涉及性騷擾昔日搭擋主持《健康2.0》的TVBS主播鄭凱云。江坤俊昨（9日）先後二度發出聲明，表示將會暫停演藝工作，並強調：「我絕無性騷一事！」不過，鄭凱云的前夫蔡祐吉看完聲明後，則痛批江坤俊：「江醫師的危機處理策略就是死不認錯」、「真是嘆為觀止。」

蔡祐吉2014年與鄭凱云協議離婚，現職危機溝通行銷顧問的他，9日以「解讀江坤俊醫師聲明」為題發表看法，表示在看完江坤俊的聲明後嘆為觀止，他分析指出江坤俊第一篇聲明裡提到的「對不起」是針對「佔用社會資源」，而非「外遇」或「性騷擾」，完全沒有針對爭議事件本身，做出任何的道歉或悔悟之類的態度表示。

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蔡祐吉（圖）以危機處理顧問身分，分析江坤俊聲明後痛批「死不認錯」。（翻攝自臉書）

蔡祐吉認為江坤俊反而是將自己「神隱」的行為，自我解讀成為了不要「助長不實指控」，打算用打模糊仗的方式，一竿子打翻所有指控。蔡祐吉繼續點出，江坤俊的危機處理是採用「全盤否認」、「死不認錯」的策略，雖然可能會讓多數人覺得「他怎麼這麼沒有下限？」但是卻可以鞏固住「死忠支持者」。

「但也有另一種可能是，他壓根不認為自己的所有行為，有任何不妥之處…」蔡祐吉語重心長表示，如果是這樣才真的問題嚴重。針對江坤俊暫停演藝圈和部分醫院的工作，蔡祐吉則分析是為了避免「人言可畏」所以才「主動」暫停主持節目、代言產品，並不是因為外遇、性騷而「被去職」，他痛批江坤俊的聲明傳達出一種「我完全沒問題，有錯全是別人的錯」的氣勢，且自我優越感爆表，完全異於常人。

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