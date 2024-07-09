福原愛抱「熊抱哥」有新發現！憶奧運飲食藏「秘密武器」

福原愛拍穿搭影片，也帶著熊抱哥一起入鏡。（翻攝自微博）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕近期天氣爆熱，福原愛也把頭髮修剪短一點，最近她拍新的穿搭影片，還開心抱起「熊抱哥」大型玩偶，也談到她的新發現。

抱著「熊抱哥」，福原愛說：「比想像中重啊！」似乎沒有料到這隻大玩偶的重量有點讓她吃不消。

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日前福原愛在東京出席一場奧運相關的體育用品展，分享過去活躍時期在奧運會期間吃的食物與練習的艱辛，透露當年自己帶了「秘密武器」進選手村，才讓她可以有「日本味」的感覺。

奧運比賽前的一餐對運動員的狀態影響非常大，談到過去在雅典奧運之前在義大利的訓練營，福原愛說：「訓練營的食物不太好吃，儘管我們在義大利，但我在訓練營從早到晚都在訓練，所以我根本沒有時間出去吃飯。」

福原愛抱起「熊抱哥」覺得比想像更重。（翻攝自微博）

另外福原愛也提到：「工作人員從國家訓練中心帶來了所有餐具，所以我感到很放鬆，就像我一直在訓練中心練習一樣。」她還特別難忘：「有納豆，我帶了一些納豆去奧運選手村。」就是靠著納豆，讓遠在國外備戰比賽的福原愛，在吃飯時可以感受一點點的家鄉味。

現任日本奧林匹克委員會運動員委員會主席的松田也談到納豆的影響，「真的感覺就像回到了日本！」並說：「我真的不喜歡在雅典時奧運村的食物。我在奧運村待了大約10天，那段時間我體重減輕了，沙拉吧的顏色越來越差。」

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