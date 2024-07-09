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娛樂 日韓

日本網美Api模仿Wes-P進行下體轉板挑戰 預告：可能要打馬賽克

以抽桌巾走紅的日本搞笑藝人「Wes-P」植草和久。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本搞笑藝人「Wes-P」植草和久靠著裸體抽桌巾等表演走紅，近日日本網美「Api」あぴ也效仿，用板子遮擋下體，進行翻轉板子讓觀眾猜測是否會露出「禁區」，成功吸引超過400萬人次瀏覽。

進行下體轉板挑戰的日本網紅Api。（翻攝自X）

曾經當過地下偶像的Api現在是一名幼兒園教師，她在社群平台有超過30萬粉絲。日前Api前天也發出影片和照片表示自己也進行了挑戰，只不過她用的不是桌布，而是一塊板子。Api表示按讚如果破萬就上傳短片，結果不斷成功達標，影片也有超過450萬人次瀏覽。

Api在預告中表示：「可能需要打馬賽克」。（翻攝自X）

這項挑戰影片僅短短3秒鐘，但是由於先前Api在預告中有提到「可能需要馬賽克」，但是其實根本什麼都看不到，就連用定格都找不出露出私密處的畫面，讓網友氣呼呼地說：「流量大師」、「妳手速太快了，我看不到啊」、「氣死了，竟然沒有露」。

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