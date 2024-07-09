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娛樂 最新消息

林依晨大談女女戀！親吐「保留做自己」的選項

林依晨（左）與吳可熙在電影《失明》裡大談女女戀。（周子娛樂提供）
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〔記者許世穎／台北報導〕金鐘戲后林依晨近期升格當電影監製，更同時在導演周美豫最新力作《失明》中擔任女主角，飾演一位世俗眼光中的賢妻良母，與吳可熙飾演的初戀學姊羅雪津重新相遇後，看似完美順遂的生活逐漸動搖。她希望透過這部電影讓更多人看見自己的故事與狀態，「在各種身分之下，都還是要保留一個『做自己』的選項。」

首度擔任電影監製的林依晨從籌資、劇本到電影製作與宣傳，樣樣親力親為，她表示，參與幕後製作又同時作為演員，是一大挑戰，「可以在這樣的文本裡擔任監製，真的學習到很多！而且我真的好擔心劇組吃不飽，所以常常準備不同的美食來慰勞辛苦的大家。」

林依晨在《失明》飾演追求完美的醫師娘。（周子娛樂提供）

電影寫實刻劃初戀的遺憾、家庭羈絆中的動容與掙扎、現實無奈下的自我認同。林依晨表示，片名代表人們在一段關係當中，常常眼明卻心盲，看不見人事物最重要的本質，她所飾演的書儀也是在視力逐漸出現狀況後，才更清楚地感受到那些對自己最寶貴的東西。

該片主要演員還包含劉敬、李銘忠等實力派演員，林依晨製作團隊也於7月4日發起「《失明》後製與上映集資計畫」，盼透過群眾集資，能有更多機會與國際觀眾交流，分享多元社會、性別議題等不同的文化樣貌。

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