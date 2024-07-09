嚴立婷突宣布暫離台灣！ 身處異鄉淚吐無助心聲

嚴立婷宣布暫時離開台灣。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲女星嚴立婷與運動員張智峰結婚多年，育有1子1女，經常透過社群分享生活，今（9）透露決定暫時離開台灣3個禮拜，到英國倫敦展開學生生活。

嚴立婷將在英國倫敦遊學3個星期。（翻攝自IG）

嚴立婷發文透露，在把兒子去夏令營的事情安頓好後，自己終於能展開學生生活，預計在英國倫敦遊學3個禮拜，並下定決心向自己喊話，「把自己泡在一個No Chinese的環境裡挺不賴的，為期三星期，我要開始認真了」，同時附上自己身穿黑色西裝外套搭配寬鬆牛仔褲，現身教室的照片，一身簡約時尚的風格相當率性。

請繼續往下閱讀...

嚴立婷坦言身處異鄉相當無助。（翻攝自IG）

嚴立婷也在限時動態中更新近況，表示已經找到學生宿舍之外，更感嘆自己一把年紀還有這樣的勇氣，「我不敢相信我做到了…原來一個人在異鄉的街頭是這種感覺，還真是無助啊。」不忘附上4個落淚的表情符號表達自己的心情。

在 Instagram 查看這則貼文 嚴立婷（@love_mytwbaby）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法