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娛樂 最新消息

「朴敏英老公」要來台了！李伊庚甩「國民渣夫」臭名會粉絲

李伊庚宣布於7月28日來台辦見面會。（艾星達娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓星李伊庚在韓劇《和我老公結婚吧》演出朴敏英的渣男老公，不但偷吃，還聯手小三宋昰昀要陷害她，讓觀眾氣到翻桌；戲外他為人善良，又是開心果，今（9）宣布將於7月28日來台辦見面會，預告送上互動福利。

李伊庚自2011年出道，橫跨電影、電視劇和綜藝節目，還登上音樂劇舞台，能演，能搞笑，能主持，又能唱，今年則以電視劇《和我老公結婚吧》精湛演出，被封「國民渣夫」廣受關注。

現實中，李伊庚曾救下路邊正打算輕生的陌生人，也自掏腰包為生活困難的友人開店，個性正直、熱心助人，是圈內「善良明星」的楷模；他表示非常期待首次的台北場粉絲見面會，希望透過遊戲環節，和台粉近距離互動。

李伊庚見面會於7月28日下午5點在花漾Hana展演空間舉辦，門票於7月9日中午12點起，於KKTIX及全家便利商店販售。

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