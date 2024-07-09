江坤俊院內激戰被抓包！律師揭「職場婚外情3因素」 呼籲元配做這點

〔記者林欣穎／台北報導〕名醫江坤俊近日爆出婚內出軌護理師，並涉及性騷擾昔日搭擋、TVBS《健康2.0》主持人鄭凱云，風波持續延燒，外傳他與護理師愛得高調，不只在醫院接吻被看到，甚至在小房間激戰也被抓到，出軌被抓包時，還付了500萬封口費平息事件，如今傳出之所以付封口費是因為護理師懷孕，消息傳開立刻引起討論，經常針對時事評論的律師李怡貞也在臉書分享看法。

江坤俊醫師（左）與老婆劉藺秦。（翻攝自臉書）

李怡貞點出江坤俊夫妻相處時間，指出夫妻倆遠遠比在上班時跟同事或是下屬相處的時間還少，「所以其實日久生情根本不意外，革命情感更是日常。」但她也火大表示：「不知道為什麼好像很多人會刻意忽略這樣子的人性，睜一隻眼閉一眼的讓外遇的事情越演越烈。」感嘆如果遇到手段好的小三，大多人都會暫時屈服於對方的淫威，元配就總是那最後一個才知道的委曲求全。

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李怡貞列出三大職場婚外情因素：「1. 朝夕相處培養感情」、「2. 因為隱瞞所以刺激」、「3. 只屬於兩個人的秘密」，待在辦公室的時間通常比待在家時間要久，容易日久生情，且辦公室戀愛檯面上正常、私下卻打得火熱，「這樣子的快感跟刺激感是平淡的婚姻生活不會給的，反正只要沒抓到，一切都很正常，而這樣的快感就會讓自己越走越偏。」加上婚外情有了只屬於兩人的祕密，感情會逐漸升溫。

她也在文末提醒元配，面對辦公室婚外情，有時候弄得魚S網破不見得是好事，想讓他們身敗名裂有時候也會反噬到自己的家庭或孩子。「到底要讓對方受懲罰淨身出戶、讓自己瀟灑大方的活出自己，或是讓兩個人都受到應有的懲罰，讓男人甘心回歸家庭，都是需要個案討論，千萬不能衝動行事，不知道怎麼辦的時候一律就是冷靜蒐證，快忍不住的時候就去找律師討論，保全自己原生家庭最大利益。」

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