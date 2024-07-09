阿湯哥合體僚機駕駛員進入風暴！驚喜現身《龍捲風暴》首映

湯姆克魯斯（左）驚喜現身《龍捲風暴》倫敦首映會，力挺格蘭鮑威爾。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾於《捍衛戰士：獨行俠》飾演「劊子手」的格蘭鮑威爾，在災難鉅作《龍捲風暴》飾演「龍捲風牛仔」，電影今在倫敦舉行首映，「阿湯哥」湯姆克魯斯驚喜現身力挺，格蘭也開心分享兩人合照，並笑言阿湯哥和他一起進入風暴中。

格蘭鮑威爾（右）、黛西埃德加瓊斯出席《龍捲風暴》倫敦首映會。（華納兄弟提供）

格蘭和影集《正常人》女星黛西埃德加瓊斯、《變形金剛：萬獸崛起》安東尼拉莫斯，在《龍捲風暴》化身新一代「風暴追逐者」，試圖預測並馴服龍捲風的巨大力量。其中，格蘭飾演的泰勒充滿魅力，並自稱「龍捲風牛仔」，率領一個看似吵鬧又粗魯的「極限氣象學家」團隊，開車衝進龍捲風裡，拍攝各種瘋狂的追風影片，是超受歡迎的網路紅人。

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格蘭鮑威爾（右起）、安東尼拉莫斯、黛西埃德加瓊斯在《龍捲風暴》化身新一代「風暴追逐者」。（華納兄弟提供）

先前格蘭和阿湯哥合作《捍衛戰士：獨行俠》深受前輩照顧，今年初傳出續集正在開發中，包括阿湯哥、「公雞」麥爾斯泰勒、格蘭都有望回歸，導演約瑟夫柯金斯基也將繼續執導。

雖然關於《捍衛戰士3》上映甚至開拍都還沒正式排程，但阿湯哥也以行動支持好搭檔，同時也力挺和他簽訂全新策略合作的「華納兄弟」（該片全球由華納發行，北美為環球），格蘭也分享和阿湯哥和照並寫道：「當你的僚機駕駛員（wingman）跟隨你進入風暴時…」

格蘭鮑威爾（右起）、黛西埃德加瓊斯、安東尼拉莫斯一同出席《龍捲風暴》倫敦首映會。（華納兄弟提供）

《龍捲風暴》將於7月17日在台上映，包括IMAX、Dolby Cinema、Screen X、D-BOX、4DX、MX4D、Atmos等特殊版本同步登場。華納兄弟也於全台不少地標打造戶外追風體驗，邀請民眾拍照打卡抽限量周邊。詳情請洽華納兄弟台灣、以及各大影城粉絲團。

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