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娛樂 最新消息

NONO不認性侵 小紅老師怒嗆咬死不放

NONO昨首度赴士林地院出庭。（記者王文麟攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「NONO」陳宣裕遭檢方認定對6名女子性犯罪，5月被檢方依3個強制性交、2個強制性交未遂、2個強制猥褻共7罪起訴，昨他首度赴士林地院出庭，庭前、庭後面對記者詢問「是否有性侵？」、「是否後悔做錯事？」，他都拒答，吹哨網紅「小紅老師」則表示做好準備「咬死不放」。

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小紅老師昨在IG發文透露和受害者們仍在努力繼續這場戰爭，盡力追究到底，「我也做好心理準備咬死不放，不管輸贏至少不後悔，起訴就已經跌破大家眼鏡了，如果成功送髒東西進去，會是改變這社會大大小小的權勢不公。」

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此外，小紅老師也透露除了綜藝大哥吳宗憲外，還有很多秘密證人都出面作證，有關名醫江坤俊被爆性騷疑雲，她也表示：「真的還有很多披著羊皮的狼，不分年紀、不分性別都會是別人下手的獵物。」

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